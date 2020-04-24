В Бурятии житель села Первомаевка погиб в сгоревшем доме

Основная версия трагического инцидента – неосторожность при курении



В Бурятии сегодня ночью на пожаре погиб 41-летний мужчина. Информация о возгорании в частном жилом доме в селе Первомаевка Заиграевского района поступила ночью.



На момент прибытия первого подразделения полностью горели дом и баня. В результате пожара огнем уничтожены дом и баня на общей площади 30 кв метра, погиб мужчина, сообщили в региональном главке МЧС.



«Условиями, которые способствовали гибели человека, стало то, что он спал. Возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Основной причиной пожара рассматривается – неосторожность при курении», - сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Заиграевского района Алексей Ткаченко.



Фото: 03.mchs.gov.ru

