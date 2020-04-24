В Бурятии житель села Первомаевка погиб в сгоревшем доме
Основная версия трагического инцидента – неосторожность при курении
В Бурятии сегодня ночью на пожаре погиб 41-летний мужчина. Информация о возгорании в частном жилом доме в селе Первомаевка Заиграевского района поступила ночью.
На момент прибытия первого подразделения полностью горели дом и баня. В результате пожара огнем уничтожены дом и баня на общей площади 30 кв метра, погиб мужчина, сообщили в региональном главке МЧС.
«Условиями, которые способствовали гибели человека, стало то, что он спал. Возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Основной причиной пожара рассматривается – неосторожность при курении», - сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Заиграевского района Алексей Ткаченко.
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