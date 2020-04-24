В Бурятии полностью ликвидирован первый очаг коронавируса

Последние две недели заболевших в нем не выявлено





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, в республике полностью ликвидирован первый очаг заражения коронавирусом. Напомним, вспышка заболевания произошла в республике в конце марта, когда в Улан-Удэ из Москвы вернулись известные бизнесмены.

- Первый очаг полностью локализован и ликвидирован, по нему последние 14 дней не было ни одного случая заболевания, - сказали в Роспотребнадзоре.Первое время этот очаг давал значительный прирост заболевших, в один из дней по числу больных коронавирусом Бурятия даже вышла на пятое место в России. Однако затем в республике появились новые очаги.По словам представителя Роспотребнадзора, сейчас наибольший рост заболеваемости дают возвращающиеся с вахты жители Бурятии, а также строители военного госпиталя в Сосновом Бору.Кроме того, 23 заболевших коронавирусом жителей Бурятии выявлены в рамках активного мониторинга по диагнозу ОРВИ и внебольничная пневмония.- Это свидетельствует о том, что коронавирус циркулирует на территории нашей республики. Поэтому необходимо обязательно соблюдать самоизоляцию и использовать другие меры профилактики, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.Фото: pixabay.com