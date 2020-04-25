Дочь имама построила успешный бизнес в Бурятии

Сафия Хамид рассказала, какие типичные ошибки совершают предприниматели



В Бурятии одним из популярных наставников стала Сафия Хамид. Ей всего 24 года, но опыта и знаний не занимать: с 18 лет она управляет сетью магазинов, провела более 150 разборов для предпринимателей и вложила в свое обучение и развитие более полумиллиона рублей. Нам Сафия рассказала, какие типичные ошибки совершают предприниматели, что делать офлайн-бизнесу в кризис и как она стала бизнес-наставником.



«Когда твой отец священник»



Мой отец – имам. Когда твой отец священник и его все знают, как и то, что ты - его дочь, конечно, это накладывает ответственность. Ты должна следить за своим поведением, потому что оно оказывает влияние и на репутацию отца.



Да, в нашей религии есть определенные запреты: нельзя есть свинину, носить гель-лак, наращивать ресницы, делать пластические операции, носить декольте и короткие платья. Эти правила для нас привычны и обыденны, у меня никогда не возникало желания выпить или закурить. Я никогда в жизни не была в ночном клубе.



К ЛГБТ-сообществам отношусь нейтрально, возможно, потому что среди моих знакомых есть представители нетрадиционной сексуальной ориентации, хотя в нашей религии существует запрет на подобные отношения.



Помимо бизнеса, у меня много других интересов. Люблю кино и сценарное искусство. Дважды участвовала в конкурсах сценаристов и дважды попала в шорт-лист призеров из более чем 3 тыс. участников. А оценивало нас жюри, в состав которого входил, например, Звягинцев. Один сценарий был про одиночество, второй - про Байкал.



Я думаю, мой интерес к бизнесу возник благодаря отцу. Папа всегда был ролевой моделью для меня. Он рассказывал много историй про свое детство в Афганистане, как с детства что-то всегда продавал. Меня восхищало, как он мог решить любую проблему. Поэтому мне казалось, что бизнесмен это какой-то супергерой.



Управлять бизнесом в 18 лет



С 13 лет каждое лето я приходила к отцу в магазин и работала наравне со взрослыми: обслуживала покупателей, разбиралась в 1С и кассе. Как только окончила колледж, мне сказали, что замдиректора уходит в декрет, нужна замена. Я не хотела работать у папы. Мне казалось, что БКС - это захолустье, где работают только взрослые дяденьки и отовариваются бабушки. Но была нужна помощь, и отец решил доверить должность мне.



Предстояло проводить банковские операции и заказывать товар. Ошибки стоили бы миллионы рублей. Я до сих пор в шоке, как эти процессы можно было отдать 18-летней девчонке.



Когда начала работать, у нас были два магазина, стоял кризис. Первое, что я изменила, это выкладка. Семейному бизнесу - 20 лет, и продавцы делали выкладку товара, как и два десятка лет назад. Не было категорий, отсутствовала систематизация, градация товара – все это предстояло менять. В итоге поменялся внешний вид продавцов, расширился ассортимент, мы сделали приложение для сотрудников, много средств вложили в рекламу. Как результат произошел кратный рост: сеть выросла до четырех магазинов. Было 15 сотрудников, сейчас их больше 50.



Не могу сказать, что все процессы идеально налажены. И этого никогда не будет - всегда надо будет что-то улучшать. Я знаю, какие сферы страдают и как сделать лучше. Все потому, что я ужасный перфекционист. Постоянно прохожу бизнес-обучение, что помогает быть в курсе всех инноваций и фишек.



Увидеть свои ошибки в бизнесе



Самая большая и бесполезная трата денег – это дистанционная учеба в Московском университете правительства РФ, куда поступила на специальность «Менеджмент». По окончании университета поняла, что это было зря. Нам давали закостенелую программу, преподаваемую по учебникам 80-х годов, которую невозможно применить на практике. Деньги, время, нервы потрачены абсолютно зря.



Спустя три месяца после окончания университета пошла учиться бизнесу в «Лайк-центр», и это было то, что нужно. Именно здесь начала делать разборы для бизнеса. Все началось с того, что нас – участников обучения - пригласили на защиту проектов других студентов. Там сидело жюри, которое оценивало проект, указывало на ошибки, давало обратную связь.

Я видела ошибок в проектах намного больше, чем жюри. Поэтому попросила микрофон и озвучила, над чем студентам надо еще поработать. Так происходило несколько раз. В итоге мне предложили войти в состав жюри и приглашали на каждую защиту проектов.



Спустя год таких бесплатных разборов решила оформить свой навык видеть ошибки и их решение в формат аудита и консультаций. Толчком к этому стало одно из обучений по работе в инстаграме, где заданием было создать свой платный продукт.



Я никогда не пыталась продавать в инстаграме. Но когда разместила объявление о том, что делаю платные аудиты, разбираю ошибки и учу, как их исправить, оказалось, что есть немало желающих.



Информация, которую рассказывала, была настолько новая для подписчиков, что когда предприниматели ее применяли и получали результаты, у них был шок, а меня захлестывало чувство радости. Я радовалась за каждого как за себя. Многие не знают элементарных вещей. Кому-то, возможно, не хватает опыта, кому-то информации. Я вложила в свое образование около 500 тыс. рублей. Не все могут это сделать.



Обычно за наставничеством обращаются люди, которые хотят развиваться, но им не хватает деталей и примеров конкретно на своем бизнесе. У 90% предпринимателей одни и те же ошибки. Это отсутствие ведения клиентской базы, обучения для персонала, нулевой финансовый учет, непонимание ценообразования, маркетинга, они не знают, какая реклама какой результат принесла. У кого-то нет CRM-системы, не отслеживается LTV (LifetimeValue — это прибыль, которую приносит клиент за все время работы с ним).



Ко мне обращаются люди из разных сфер. Было много салонов красоты, обращались даже из лесопромышленной сферы. Как я могу делать аудит ниши, в которой не работала? Все бизнес-инструменты универсальны. Я много читаю про все сферы бизнеса. Отраслевых специфических ошибок очень мало. Одна на сто. Остальные, как под копирку, и неважно, ногти ты делаешь или продаешь лес.



Ошибка в полмиллиона



Видеть, на чем можно прогореть, помогла и собственная ошибка стоимостью более 500 тыс. рублей. Это был второй или третий год моей работы в семейном бизнесе. Я решила открыть свой магазин правильного питания. Это было неверное решение. Невозможно развивать два разных бизнеса и совмещать это с учебой.



Работать в магазине, где уже есть клиентская база и товар пользуется спросом, и открыть магазин с нуля с товаром, опережающим рынок, это не одно и то же. Когда открывала свой магазин, продукты правильного питания были неинтересны людям. Не было моды на фитнес, спорт. Не было инстаграма. Я не умела считать целевую аудиторию, сколько будет максимум клиентов на эту нишу. Покупателей туалетной бумаги и кастрюль всегда будет больше, чем дорогих цельнозерновых печенек без сахара. Не все, что тебе нравится, будет хорошо продаваться, тогда для меня это было неочевидным.



Что я делаю в период самоизоляции и кризиса? Много учусь и читаю книги. Работаю над курсом по продажам. Не каждый офлайн-бизнес может перейти в онлайн. У нас больше 100 тыс. позиций товаров, и нереально организовать интернет-магазин за неделю.



Я бы посоветовала бизнесу, находящемуся сейчас в такой же ситуации, заняться наведением порядка, подведением финансовых данных, введением данных в CRM-системы, 1С, написанием плана действий, что надо сделать. Например, не хватает товара или он неинтересный, тогда ищешь новых поставщиков или новые возможности сферы в своем же бизнесе, смотришь, как его развивать, как актуализировать. Это время идеально для учебы и анализа, потому что никто не отвлекает.



В планах у меня организовать бизнес-школу для предпринимателей, где обучали бы продажам, ведению бизнеса, маркетингу, финансовому учету и анализу – всему, что может пригодиться на практике, а не пустой теории из учебников от людей, у которых никогда не было бизнеса.



Соня Матвеева, «Номер один».

Фото: С. Хамид

