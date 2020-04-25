В Бурятии центр для детей с ограниченными возможностями оказался в непростой ситуации

Увольнения педагогов, нарушения, неиспользуемое оборудование - это лишь малая часть проблем



В редакцию «Номер один» обратились родители детей с ограниченными возможностями. Они жалуются на реабилитационный центр «Светлый». По их мнению, его возможности используются не на полную мощность, а сотрудники работают «для галочки».



Остались без кадров



Родители детей рассказали нам, что непростая ситуация в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями «Светлый» сложилась около полугода назад. По их словам, из центра уволился практически весь коллектив, все специалисты, начиная от директора и заканчивая педагогами. На их место пришли молодые, которым не хватает навыков работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.



- Наши дети страдают, занятия педагоги нормально не могут выстроить. Директор не может наладить в коллективе рабочий процесс - даже те, кто приходят, вскоре увольняются. Мы этим сильно обеспокоены. Собирали документы, сдавали анализы, приехали из района на лечение, а по факту и ходить не к кому. Когда приходили на занятия, на втором этаже всегда тишина, никто там не занимается. Столько кабинетов, и все пустует, для комиссии, наверное, эти кабинеты берегут, - рассказывает мама ребенка с синдромом Дауна.



Родители рассказывают, что прежние педагоги внедряли в обучении детей-аутистов методы АВА-терапии - интенсивной обучающей программы, помогающей в работе с базовыми навыками в обучении: как смотреть, слушать, воспроизводить и понимать собеседника. Техники терапии помогают в освоении навыков построения социальных отношений, адаптации и социализации. Также педагоги внедряли в работу карточки ПЕКС. Они являются альтернативной системой для общения, когда используются не слова, а картинки. Обучение ПЕКС применяют среди аутичных детей, испытывающих речевые и коммуникативные затруднения.



- Специалист, все это внедрявшая, уволилась. Новенькие, к сожалению, не работают по таким методам. Когда прежние преподаватели уходили, руководство сказало, что незаменимых людей не бывает. Но что мы видим сейчас? Прошло пять месяцев, взяли всего двоих психологов, и то одна уже ушла. Где же специалисты? – возмущается мама ребенка-аутиста.



«Не знаем, куда обратиться»



Подобных жалоб очень много. Люди недовольны тем, что РЦ «Светлый» находится в отдаленном районе города, добраться туда непросто, и занятия при этом проводятся «для галочки».



- У нас дети сложные, нужно социализировать, обучить простым вещам, чтобы один навык развить, нужно очень много времени. В сенсорную комнату детей не водят, есть комната Монтессори, она постоянно закрыта. Для кого она, для комиссии? Оборудование очень дорогое, денег много потратили, но оно практически не используется. В «Светлом» все чисто и красиво, но никакого эффекта от посещения нет. Хотелось бы больше занятий. Мой ребенок посещал там занятия: ходил на лечебную физкультуру. Труд был всего один раз, йога - два раза, потому что преподаватель уволилась, - перечисляет отец восьмилетнего ребенка.



По мнению родителей, в Улан-Удэ в целом очень плохо выстроена помощь для детей с ментальными нарушениями.



- Мой ребенок в этом году должен был пойти в специальную коррекционную школу, но не попал туда из-за отсутствия мест. В детсад комбинированного вида «Солнышко» мы не можем ходить уже по возрасту – моему сыну восемь, в сад можно ходить до шести лет. Детей-аутистов становится все больше, а помощь все хуже. В «Светлом» сейчас помощь на нуле. Мы не знаем, куда нам обратиться, - рассказывает еще одна мама ребенка-аутиста из Улан-Удэ.



Дело в деньгах?



За комментарием по сложившейся ситуации в «Светлом» «Номер один» обратился в Министерство социальной защиты как к учредителю центра. Там нам сообщили, что в период с августа по октябрь 2019 года реабилитационный центр проверила государственная инспекция труда. Поводом для проверки стало письменное обращение сотрудников учреждения. Работники Центра жаловались на нарушения трудового законодательства. Во время проверки эти нарушения были устранены. Однако что именно побудило сотрудников Реабилитационного центра подать жалобу и какие именно нарушения были обнаружены, нам, к сожалению, не пояснили.



Возможно, причиной массового увольнения специалистов стала невысокая зарплата, так считают родители детишек. Как нам сообщили в Минсоцзащиты, средняя зарплата педагогов учреждения без стажа работы по итогам 2019 года составила 27136 рублей, за 1 квартал 2020 года – 29 303 рубля. Мы не беремся утверждать, много это или мало, но даже педагоги в обычных школах, если верить статистике, получают больше - 34 464 рубля, такова средняя зарплата учителей Бурятии по итогам 2019 года.



Вот и выходит замкнутый круг – родители бьются, чтобы получить бесплатную путевку на реабилитацию, но, дождавшись ее, не получают желаемого эффекта от посещения казенного учреждения. Родительское сообщество очень надеется, что министерство обратит внимание на подведомственное учреждение и сделает его работу действительно полезной.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: pixabay.com

