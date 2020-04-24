В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве

Женщина якобы сдавала в аренду чужую квартиру, которую снимала сама



В Управление МВД России по Улан-Удэ обратился 32-летний горожанин и сообщил о факте мошенничества. Он рассказал, что в начале марта у 46-летней улан-удэнки арендовал квартиру и, по договоренности, внес оплату за два месяца вперед. Однако в помещение так и не вселился. Под надуманными предлогами женщина отсрочивала въезд семьи в жилище. Ущерб составил 24 тыс рублей.



По горячим следам не в меру предприимчивая дама задержана полицейскими. Выяснилось, что она не является владельцем квартиры, а живет в ней с сентября прошлого года на правах арендатора. Введя в заблуждение мужчину – предложив снять жилище, которое ей не принадлежало – она похитила его деньги. Ранее подозреваемая не судима, сообщили в МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело . Следствие продолжается. Злоумышленница проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.



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