В Еравнинском районе Бурятии вводят режим ЧС

Площади лесных пожаров здесь превышают 270 гектаров, огонь полыхает на границе с Забайкальем



В Еравнинском районе Бурятии из-за сложной лесопожарной обстановки сегодня вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня на встрече с представителями СМИ заявил заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



Лесные пожары находятся на приграничной территории с Забайкальским краем, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Завтра мы вылетаем бортом Ми-8, который находится на боевом дежурстве, в Еравнинский район, чтобы скоординировать силы и средства нашей республики и Забайкальского края. Ми-8 оставляем там на боевом дежурстве. Он будет перевозить с одной кромки лесного пожара на другую наш лесной спецназ - пожарных-десантников» - рассказал Пётр Мордовской.



В Еравнинском районе тушат три лесных пожара на общей площади 274 гектара, возникшие из-за неосторожного обращения с огнём и выжигания травы. Один лесной пожар на площади 4 гектара локализован, продолжаются работы по его дотушиванию. Борьбу с огненной стихией ведут почти 200 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 25 единиц лесопожарной техники.



Между тем, пожар со стороны Бурятии перешел сегодня на территорию Хилокского района Забайкалья и движется в направлении поселка Могзон, сообщил вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев. Накануне, пожар, перешедший из Бурятии, действовал на территории населенных пунктов Читинского района: Иван-озеро, Преображенка, Беклемишево. Там до сих пор работают расчеты пожарных и МЧС, отмечает пресс-служба краевого правительства.



Фото: РАЛХ

