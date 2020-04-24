В школах Улан-Удэ выдача продуктовых наборов завершилась досрочно

За восемь дней было выдано 13889 сухпайков





Городской комбинат школьного питания завершил выдачу продуктовых наборов детям-льготникам на семь дней раньше намеченного графика, сообщили в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

С 8 апреля начался закуп продуктов у поставщиков, затем фасовка и упаковка продуктовых наборов на комбинате. С 15 апреля стартовала их выдача, которая завершилась в четверг, 23 апреля. За восемь дней было выдано 13889 продуктовых наборов в 56 школах города.- Комитет по образованию координировал работу по организации выдачи продуктовых наборов. Набор был составлен и с корректировкой утверждён Роспотребнадзором. Был согласован также и порядок выдачи, - отметила председатель Комитета по образованию Татьяна Митрофанова.В случае продления режима самоизоляции дети-льготники повторно получат продуктовые наборы и в мае. Выдача будет организована по графикам со строгим соблюдением требований санитарно-эпидемиологического режима.Напомним, в начале апреля мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Комитету по образованию проработать вопрос по обеспечению продуктовыми наборами льготные категории детей, которые до начала дистанционного обучения питались в школе бесплатно. После того, как в постановление правительства Бурятии по горячему питанию внесли изменения, средства, выделяемые на организацию питания детей-льготников, направили на выдачу продуктовых наборов.Право на бесплатное питание имеют дети из малоимущих семей и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Стоимость одного сухого пайка составила 1140 рублей - из расчета 19 учебных дней и стоимости 60 рублей в день.Фото: мэрия Улан-Удэ