В Улан-Удэ на пр. 50-летия Октября выкорчевывают кусты

24 апреля на пр. 50-летия Октября в Улан-Удэ начались работы по демонтажу живой изгороди. Выкорчевывать старые кустарники будут в течение недели на участке от ул. Гагарина до ул. Жуковского, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
На подготовленной и очищенной от старых растений территории высадят 1200 саженцев яблони из питомника «Тохойские саженцы».
– Яблоня хорошо переносит условия города и является традиционной для озеленения городских территорий. Обладает хорошей зимостойкостью, – сообщили в МБУ «Городское лесничество».
После высадки растений за ними будет производиться необходимый уход, чтобы саженцы хорошо прижились.
Напомним, на площади Советов вместо старых тополей высадят яблоневую аллею
. Всего посадят 48 молодых деревьев яблони сибирской. Деревья станут продолжением аллеи, высаженной по ул. Ленина от перекрёстка с ул. Советской до ул. Ербанова. В последующем кроны яблонь сформируют в виде шара, что продолжить единый ансамбль деревьев в центре города, пообещали в мэрии.
Фото: «Аноним 03»
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