В Улан-Удэ на пр. 50-летия Октября выкорчевывают кусты

Вместо них посадят яблоню





24 апреля на пр. 50-летия Октября в Улан-Удэ начались работы по демонтажу живой изгороди. Выкорчевывать старые кустарники будут в течение недели на участке от ул. Гагарина до ул. Жуковского, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.