24.04.2020
В Улан-Удэ на пр. 50-летия Октября выкорчевывают кусты

В Улан-Удэ на пр. 50-летия Октября выкорчевывают кусты

Вместо них посадят яблоню

24 апреля на пр. 50-летия Октября в Улан-Удэ начались работы по демонтажу живой изгороди. Выкорчевывать старые кустарники будут в течение недели на участке от ул. Гагарина до ул. Жуковского, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

На подготовленной и очищенной от старых растений территории высадят 1200 саженцев яблони из питомника «Тохойские саженцы».

– Яблоня хорошо переносит условия города и является традиционной для озеленения городских территорий. Обладает хорошей зимостойкостью, – сообщили в МБУ «Городское лесничество».

После высадки растений за ними будет производиться необходимый уход, чтобы саженцы хорошо прижились.

Напомним, на площади Советов вместо старых тополей высадят яблоневую аллею. Всего посадят 48 молодых деревьев яблони сибирской. Деревья станут продолжением аллеи, высаженной по ул. Ленина от перекрёстка с ул. Советской до ул. Ербанова. В последующем кроны яблонь сформируют в виде шара, что продолжить единый ансамбль деревьев в центре города, пообещали в мэрии.

Фото: «Аноним 03»
озеленение
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