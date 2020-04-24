Московский международный салон образования пройдет онлайн

Московский международный салон образования (ММСО) пройдет пройдет с 26 по 29 апреля в новом онлайн-формате. Темы, которые будут обсуждаться на мероприятии, будут интересны педагогам и родителям, столкнувшимся с необходимостью обучения детей дома из-за текущей эпидемиологической ситуации. Присоединиться к работе салона может каждый, участие бесплатное.
Программа салона включает проведение форума «ММСО-стрим» и виртуальной выставки «Интерактивная карта индустрии образования», в рамках которых состоятся 200 мероприятий, примут участие почти 1000 экспертов и спикеров сферы образования России, представители Банка России, государственных институтов и деловых кругов, сообщает Сибирское главное управление Банка России.
«Как заниматься с ребенком дома и создать ему рабочую среду?», «Новые цифровые форматы обучения детей», «Как выявить и пресечь кибербуллинг», «Проектная деятельность онлайн» – эти и многие другие темы будут обсуждаться на виртуальных круглых столах. Среди спикеров – основатель Института развития семейного устройства Людмила Петрановская, книги которой стали классикой семейной психологии. Весь перечень тем и участников представлен в Программе.
«Большой блок работы салона будет посвящен финансовой грамотности. Эксперты Банка России расскажут о том, как привить детям финансовую культуру, поделятся адаптированными методиками работы со всеми возрастными группами. Этой теме будет посвящен отдельный день. Кроме того, с 26 апреля по 8 мая на сайте ММСО можно будет «прогуляться» по виртуальному стенду Банка России в разделе «Интерактивная карта индустрии образования». Нам важно донести до родителей, что основы финансового успеха детей нужно закладывать в юном возрасте», – отметила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского главного управления Банка России.
Работа салона будет построена таким образом, что подключиться можно будет из любой точки страны. Единственное условие – предварительная регистрация, которую необходимо пройти заранее по ссылке: Регистрация.
Все подробности ММСО – на официальном сайте https://mmco-expo.ru/
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Фото: pixabay.com
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