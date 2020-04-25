Лесные пожары из Бурятии уходят в Забайкалье

Авиадесант привлекут к тушению пожара, который движется к поселку Могзон



На тушение пожара, пришедшего со стороны Бурятии в Хилокский район Забайкалья, сегодня привлекут вертолет и авиадесант, сообщил министр природных ресурсов края Сергей Немков.



«Пожар, пришедший из Бурятии, действует в авиационной зоне. До поселка Могзон от него расстояние пока больше 50 км. Группа десантников из 12 человек спустится по спусковому устройству с вертолета Ми-8 и приступит к тушению пожара. При необходимости еще добавят людей», - рассказал Сергей Немков.



Как пояснил зампред краевого правительства Андрей Гурулев, на территории Бурятии действует пожар с 22 апреля. «Один его язык выскочил к нам на Беклемишевское лесничество и второй на Хилокское в районе Могзона - 50-60 километров до поселка», - сказал он.



Пожар, перешедший в Читинский район также из Бурятии, действовал на территории населенных пунктов Иван-озеро, Преображенка, Беклемишево. Там до сих пор работают расчеты пожарных и МЧС, сообщает официальный краевой портал Забайкалья.



Фото: 75.ru

