В Бурятии у ребенка, которого родила женщина с COVID-19, отрицательный результат на коронавирус

Все необходимые меры для благополучного родоразрешения были предприняты



23 апреля в Улан-Удэ женщина, болеющая коронавирусной инфекцией, родила ребенка. У него тут же взяли все необходимые анализы. Несколько дней врачи ждали результатов. А накануне руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Сергей Ханхареев сообщил:



"Дорогие друзья! Как мы уже сообщали, вчера у женщины с диагнозом COVID-19 родился ребёнок. У него были отобраны анализы и проведены исследования в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РБ" на новую коронавирусную инфекцию. Сейчас пришли результаты - отрицательные! Все необходимые меры для благополучного родоразрешения были предприняты. Желаем скорейшего восстановления и здоровья маме и малышке!", - написал Ханхареев.







Фото: pixabay.com

23 апреля в Улан-Удэ женщина, болеющая коронавирусной инфекцией, родила ребенка. У него тут же взяли все необходимые анализы. Несколько дней врачи ждали результатов. А накануне руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Сергей Ханхареев сообщил:"Дорогие друзья! Как мы уже сообщали, вчера у женщины с диагнозом COVID-19 родился ребёнок. У него были отобраны анализы и проведены исследования в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РБ" на новую коронавирусную инфекцию. Сейчас пришли результаты - отрицательные! Все необходимые меры для благополучного родоразрешения были предприняты. Желаем скорейшего восстановления и здоровья маме и малышке!", - написал Ханхареев. Напомним , роды проходили в специально подготовленном боксе в Республиканском перинатальном центре. Врачи были одеты в защитные костюмы. Женщине сделали «кесарево», операция прошла успешно. Вечером женщину перевели в реанимацию «ковидного» госпиталя на ул. Солнечной.Фото: pixabay.com