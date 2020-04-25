В Бурятии общее число заразившихся COVID-2019 достигло 186

Прирост за сутки составил 6 случаев



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 25.04.2020 зарегистрировано 186 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 67 человек, умерло 2 человека, проходят лечение в стационарах 116 человек. 1 человек на стадии госпитализации.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 819 человек, все лабораторно обследованы.



Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 186 937,62 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



На 8:00 ч. 25 апреля в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 116 больных. В том числе 6 детей (состояние детей удовлетворительное). В отделении реанимации находятся 3 тяжелых пациентов с COVID-19, 1 больной - на ИВЛ. Всего выздоровели от COVID-19 - 67 человек, в том числе за последние сутки - 5. Умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 2 чел. (06.04.2020г., 14.04.2020г.).



В трех обсерваторах на 25.04.2020 г. на 08.00 ч. на находится 121 человек (в том числе - ГАУЗ «ДРКБ» п. Сотниково - 67 чел., социально-оздоровительном отделении Госпиталя ветеранов – 31 чел., в ЦВМ – 23 человека).



В клинико-диагностических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер») за сутки проведено исследований от 1712 человек, с нарастающим итогом – 23 074 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 338 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 17668 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



Фото: pixabay.com

