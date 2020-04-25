Монголы поблагодарили правительство Бурятии за помощь в доставке их студентов на родину

126 иностранцев "застряли" в аэропорту "Байкал" из-за того, что авиасообщение РФ с соседними странами оказалось закрыто



В среду, 22 апреля, руководители монгольских ассоциаций выпускников российских учебных заведений в режиме видеоконференции поблагодарили правительство Бурятии за содействие в доставке монгольских студентов на границу России и Монголии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.







По поручению Алексея Цыденова правительством республики была организована встреча студентов в аэропорту, министерствами культуры, спорта и молодежной политики, туризма Бурятии выделены автобусы и машины сопровождения. На этом транспорте студенты добрались до пограничного города Кяхта и через международный автомобильный пункт пропуска перешли границу.



Переезд прошел по специально разработанному плану и в строгом соответствии с всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями.



От имени председателя Великого Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатара, который не смог присутствовать на ВКС ввиду парламентской сессии, обращение и благодарность Правительству Бурятии зачитал советник администрации Хурала, президент Монгольской ассоциации развития выпускников российских учебных заведений.



- Уважаемый Алексей Самбуевич! Монгольская общественность близко к сердцу воспринимает новость о распространении нового коронавируса среди населения России, и, в том числе, в братской Бурятии. Вы, Алексей Самбуевич, оказали помощь по возвращению на родину монгольских студентов, обучающихся в российских вузах. Во многом благодаря этому они благополучно добрались до дома. Выражаем искреннюю признательность всем, кто организовал сердечную помощь нашим студентам. Дружба познается в беде. И пусть дружба наших народов крепнет, - написал в своем обращении Гомбожавын Занданшатар.



Вице-президент Монгольской ассоциации выпускников российских(советских) учебных заведений Доржпалам Цогзолмаа сообщила, что в скором времени Монголия передаст в дар Бурятии партию медицинских масок.



- Мы с вами близкие друзья. В нашей ассоциации очень много выпускников российских вузов. Мы посмотрели историю и знаем, что десятки тысяч монгольских специалистов были подготовлены в Советском Союзе. Они активно работали и работают, реализуют знания, полученные в российских вузах. Мы - монгольская общественность с болью в сердце принимаем информацию о том, что в нашей дружественной России активно распространяется коронавирус, поэтому мы решили поддержать вас и организовали акцию по сбору средств на медицинские маски для граждан Бурятии. В акции активно участвуют не только наши выпускники из российских учебных заведений, но и учителя русского языка. И в скором времени мы предоставим вам первую партию медицинских масок и будем продолжать эту акцию дальше. Надеемся, что общими усилиями победим распространение нового вируса. Хочу вам пожелать успехов, счастья, благополучия и здоровья – это самое главное, - отметила она.



От правительства Бурятии с ответным словом выступил заместитель председателя правительства республики по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.



- Уважаемые друзья, большое спасибо за ваше пожелание! За вашу поддержку и оценку наших действий. Мы всегда дорожили и дорожим нашей дружбой с монгольским народом. Она скреплена многовековым товариществом, родственными отношениями. В последнее время со стороны Республики Бурятия мы стараемся активно сотрудничать, - сказал он.



В завершении видеоконференции представители Монголии пригласили главу Бурятии и членов правительства Республики в Улан-Батор на Дни российско-монгольской дружбы и сотрудничества, которые запланированы с 25 сентября по 20 ноября.







Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В среду, 22 апреля, руководители монгольских ассоциаций выпускников российских учебных заведений в режиме видеоконференции поблагодарили правительство Бурятии за содействие в доставке монгольских студентов на границу России и Монголии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии. Напомним , ранее генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ обратилось к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой оказать содействие в перевозке граждан соседней страны из аэропорта «Байкал». В связи с тем, что авиасообщение России с соседними странами закрыто вследствие распространения новой коронавирусной инфекции, 126 иностранных студентов были направлены из Москвы в Бурятию. 11 апреля внутренний спецрейс авиакомпании «SmartAvia» доставил учащихся столичных вузов в аэропорт «Байкал».По поручению Алексея Цыденова правительством республики была организована встреча студентов в аэропорту, министерствами культуры, спорта и молодежной политики, туризма Бурятии выделены автобусы и машины сопровождения. На этом транспорте студенты добрались до пограничного города Кяхта и через международный автомобильный пункт пропуска перешли границу.Переезд прошел по специально разработанному плану и в строгом соответствии с всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями.От имени председателя Великого Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатара, который не смог присутствовать на ВКС ввиду парламентской сессии, обращение и благодарность Правительству Бурятии зачитал советник администрации Хурала, президент Монгольской ассоциации развития выпускников российских учебных заведений.- Уважаемый Алексей Самбуевич! Монгольская общественность близко к сердцу воспринимает новость о распространении нового коронавируса среди населения России, и, в том числе, в братской Бурятии. Вы, Алексей Самбуевич, оказали помощь по возвращению на родину монгольских студентов, обучающихся в российских вузах. Во многом благодаря этому они благополучно добрались до дома. Выражаем искреннюю признательность всем, кто организовал сердечную помощь нашим студентам. Дружба познается в беде. И пусть дружба наших народов крепнет, - написал в своем обращении Гомбожавын Занданшатар.Вице-президент Монгольской ассоциации выпускников российских(советских) учебных заведений Доржпалам Цогзолмаа сообщила, что в скором времени Монголия передаст в дар Бурятии партию медицинских масок.- Мы с вами близкие друзья. В нашей ассоциации очень много выпускников российских вузов. Мы посмотрели историю и знаем, что десятки тысяч монгольских специалистов были подготовлены в Советском Союзе. Они активно работали и работают, реализуют знания, полученные в российских вузах. Мы - монгольская общественность с болью в сердце принимаем информацию о том, что в нашей дружественной России активно распространяется коронавирус, поэтому мы решили поддержать вас и организовали акцию по сбору средств на медицинские маски для граждан Бурятии. В акции активно участвуют не только наши выпускники из российских учебных заведений, но и учителя русского языка. И в скором времени мы предоставим вам первую партию медицинских масок и будем продолжать эту акцию дальше. Надеемся, что общими усилиями победим распространение нового вируса. Хочу вам пожелать успехов, счастья, благополучия и здоровья – это самое главное, - отметила она.От правительства Бурятии с ответным словом выступил заместитель председателя правительства республики по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.- Уважаемые друзья, большое спасибо за ваше пожелание! За вашу поддержку и оценку наших действий. Мы всегда дорожили и дорожим нашей дружбой с монгольским народом. Она скреплена многовековым товариществом, родственными отношениями. В последнее время со стороны Республики Бурятия мы стараемся активно сотрудничать, - сказал он.В завершении видеоконференции представители Монголии пригласили главу Бурятии и членов правительства Республики в Улан-Батор на Дни российско-монгольской дружбы и сотрудничества, которые запланированы с 25 сентября по 20 ноября.Фото: пресс-служба правительства Бурятии