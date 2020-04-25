Жителям Бурятии, выезжающим в Москву, рекомендуют заранее оформить цифровой пропуск

Для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте гражданам с 15 апреля 2020 года необходимо иметь цифровой пропуск. Лица, которые передвигаются на личном или общественном транспорте без цифрового пропуска, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с Указом мэра г. Москва от 18 апреля 2020 года №45-УМ. При покупке билета на любой вид транспорта с конечной либо транзитной остановкой в столице России необходимо предъявить заранее оформленный в установленном порядке цифровой пропуск на дату прибытия в Москву. В ином случае в поездке будет отказано. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Оформить цифровой пропуск можно на официальном сайте мэра г. Москвы в разделе https://nedoma.mos.ru/
. Также в данном разделе доступны функции «Проверить пропуск», «Проверить номер автомобиля», «Проверить карту «Тройка». Подробная инструкция по оформлению цифрового пропуска доступна по ссылке.
Жителям Бурятии, планирующим поездку в Москву, необходимо оформить цифровой пропуск на дату прибытия и нахождения в столице. Получить его можно на сайте можно с помощью авторизации на портале «Госуслуги», «Сбербанк ID» и авторизации через социальные сети. Также пропуск можно оформить по телефону: +7 (495) 777-77-77 или по СМС на номер 7377.
Цифровой пропуск представляет собой буквенно-цифровой код, первые четыре цифры которого означают дату окончания действия пропуска, остальные 12 символов позволяют идентифицировать его владельца. При необходимости сотрудники уполномоченных органов, ответственных за контроль соблюдения правил самоизоляции, могут ввести этот код на служебном устройстве, и система выдаст информацию о дате, на которую выдан пропуск, сведения о его владельце и о цели поездки. Эти данные сотрудники сверяют с данными документа, удостоверяющего личность, которые указаны при оформлении пропуска.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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