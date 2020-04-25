В Бурятии проверили сообщения граждан о незаконных начислениях ТГК-14

Всего в адрес Госстройжилнадзора поступило три таких заявления

Согласно поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, Госстройжилнадзор проверил обращения граждан о незаконном ведении претензионной деятельности со стороны ПАО «ТГК-14». Всего в адрес Госстройжилнадзора поступило три таких обращения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.- Поступившие в Госстройжилнадзор заявления имеют три разные ситуации. Условно «двойного начисления» не было ни в одном из случаев, в одном из случаев было допущено «двойное взыскание». Мировой судья принял судебный приказ о взыскании возникшей задолженности. Потребитель внес плату добровольно, и почти одновременно произошло списание по судебному приказу. В этом случае деньги были возвращены потребителю. У двух остальных заявителей имелась существенная задолженность за оказанные услуги. Долги возникли за несколько лет, - рассказал руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.Установлено, что взыскание во всех случаях произведено по долгам, возникшим до введения режима повышенной готовности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).- Мы обращаемся к потребителям коммунальных услуг с убедительной просьбой оплатить предоставленные ранее коммунальные услуги. Если вы находитесь в сложной жизненной ситуации, вы можете обратиться за реструктуризацией возникшего долга, - отмечают в Госстройжилнадзоре.Фото: "Номер один"