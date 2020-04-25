В Бурятии проверили сообщения граждан о незаконных начислениях ТГК-14

Согласно поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, Госстройжилнадзор проверил обращения граждан о незаконном ведении претензионной деятельности со стороны ПАО «ТГК-14». Всего в адрес Госстройжилнадзора поступило три таких обращения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- Поступившие в Госстройжилнадзор заявления имеют три разные ситуации. Условно «двойного начисления» не было ни в одном из случаев, в одном из случаев было допущено «двойное взыскание». Мировой судья принял судебный приказ о взыскании возникшей задолженности. Потребитель внес плату добровольно, и почти одновременно произошло списание по судебному приказу. В этом случае деньги были возвращены потребителю. У двух остальных заявителей имелась существенная задолженность за оказанные услуги. Долги возникли за несколько лет, - рассказал руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.
Установлено, что взыскание во всех случаях произведено по долгам, возникшим до введения режима повышенной готовности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
- Мы обращаемся к потребителям коммунальных услуг с убедительной просьбой оплатить предоставленные ранее коммунальные услуги. Если вы находитесь в сложной жизненной ситуации, вы можете обратиться за реструктуризацией возникшего долга, - отмечают в Госстройжилнадзоре.
Обращение о реструктуризации можно направить по электронной почте: orn@bursbyt.tgk-14.com, а справки получить по телефону: 27-82-01. Жителям районов республики необходимо обращаться в ресурсоснабжающие организации по месту жительства.
В случае несогласия с произведёнными начислениями, неправомерным ограничением представления коммунальных услуг необходимо обратиться в Госстройжилнадзор по телефонам «горячей линии»: 46-20-22, 46-07-86 либо по электронной почте: info@rsgzhi.govrb.ru. Специалисты службы помогут с проверкой произведенных начислений, законности требований по оплате.
Справка
Поставщики коммунальных услуг, выполняя поручения Правительства РФ обязаны:
- исключить требование оплаты штрафных санкции за несвоевременное внесение платы за поставленные коммунальные услуги до 1 января 2021 года;
- соблюдать мораторий по введению ограничения коммунальных услуг гражданам, не исполняющим обязательства по их оплате;
- применять в качестве расчётного до 01 января 2021 года прибор учета, срок поверки которого истекает в 2020 году.
При наличии задолженности до 500 тыс. рублей судьей единолично выносится судебный приказ в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд. Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства. Судья в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа высылает копию судебного приказа должнику «Почтой России».
Если гражданин не согласен с вынесенным судебным приказом, то необходимо в течение десяти дней со дня получения приказа направить в суд свои возражения. При поступлении в установленный срок возражений должника относительно исполнения судебного приказа судья отменяет судебный приказ.
В период повышенной готовности возражения можно направить «Почтой России» или иным доступным способом.
Госстройжилнадзор сообщает, что в режиме повышенной готовности существуют различные возможности оплаты за жилищные и коммунальные услуги:
1. Дистанционно, через личный кабинет потребителя, Сбербанк онлайн, Единый центр оплаты услуг онлайн и т.д.
2. В кассу поставщика услуг или в кассу Единый центр оплаты услуг.
3. Через «Почту России».
Своевременная оплата за жилищные и коммунальные услуги позволит избежать в дальнейшем судебные разбирательства и принудительное взыскание возникшей задолженности.
Фото: "Номер один"
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?