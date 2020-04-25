Школьники из Бурятии стали победителями всероссийского конкурса

Юные ученые создали адаптивные фары для велосипеда





Школьники-победители поедут на обучение по программе «Кампус молодежных инноваций» в «ВДЦ «Смена».



В первую команду победителей "Прометей" вошли: Илья Путилов, Данила Федоров, Максим Кобылинский, Кирилл Мисайлов, Арсалан Владимиров и Юлия Садыкова. Они разработали систему адаптивных фар для велосипеда, позволяющую регулировать яркость и направление света при езде.

- Мы создали адаптивные фары для самого экологически чистого транспорта – велосипеда. Она обеспечивает изменение направления света при повороте, обладает регулировкой яркости света при движении встречного автомобиля, - рассказывают кванторианцы.

Весь проект ребята разделили на четыре блока. Первой шла «Схемотехника», здесь юные исследователи объединили щелевые оптические датчики, резисторы и фоторезисторы, транзисторы, светодиоды, соединительные элементы и источник питания на плате Arduino Nano в единую схему. Написали программу и прошили плату.

- На втором этапе создали 3D-модели будущих фар, напечатали их на принтере и собрали. На третьем этапе ребята создали машинное зрение - это веб-камера, подключенная к микрокомпьютеру Raspberry Pi, где настроен библиотека машинного зрения. Теперь фары могут обнаружить встречный автомобиль с включенными фарами. И в заключительном этапе подключили осветительное оборудование, вмонтировали фоторезисторы, щелевые датчики и подключили батарею, - рассказали в кванториуме.



Фото Кванториум 03





