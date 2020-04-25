Юрий Трутнев: «Сократите 10% наиболее неэффективных чиновников»

Полпред предложил регионам ДФО заняться оптимизацией своих бюджетов в условиях давления коронавируса на экономику



Юрий Трутнев дал поручение главам дальневосточных регионов принять меры по оптимизации расходов регионального бюджета в связи со складывающейся экономической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции в России.



В первую очередь оптимизация должна коснуться числа региональных чиновников. «Первое, что надо делать, - сокращать количество чиновников. Если вы начнете с других мер, люди не поймут. Сократите 10% наиболее неэффективных чиновников. Думаю, что люди только «спасибо» скажут, а чиновники будут меньше к бизнесу приставать», - сказал вице-премьер правительства РФ.



Разработать принцип, в соответствии с которым необходимо провести сокращение расходов, поручено минвостокразвития России, сообщила его пресс-служба.



Предложение прозвучало на очередном совещании с главами дальневосточных регионов по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Дальнего Востока и оказанию мер поддержки предпринимателям, которое провел полпред президента в ДВО.



Он напомнил, что распоряжениями правительства регионам предоставляются дотации на оснащение и дооборудование необходимого коечного фонда, обеспечение средствами индивидуальной защиты и оборудованием. Из них на Дальний Восток в общей сложности выделяется более 3,2 млрд рублей (из них Бурятии – 394,4 млн рублей). Правительством РФ принято решение о выделении регионам еще 200 млрд рублей на поддержку бюджетов и реализацию региональных программ по борьбе с коронавирусом. «Эти деньги предоставляются для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов в текущих условиях. Они еще не распределены. Будем заниматься этим вместе с коллегами с учетом интересов Дальнего Востока», - пояснил Юрий Трутнев.



По поручению Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) поставляет медицинские средства и оборудование в дальневосточные регионы. Финансирование мероприятий программы по борьбе с распространением COVID-19 на территории ДФО осуществляется за счет привлечения средств крупных производственных компаний и ФРДВ. Для оказания поддержки пяти наиболее нуждающимся регионам (Бурятия, Еврейская автономная область, Магаданская область, Забайкальский и Камчатский края) по линии реализуемой ФРДВ программы направлено 300 млн рублей прямой финансовой помощи (из них Бурятии - 90 млн рублей).



Также в регионы безвозмездно передаются закупаемые по этой программе 100 тыс защитных комбинезонов, 108 тыс защитных очков, 200 тыс штук респираторов, 200 тыс штук медицинских перчаток. Эти средства индивидуальной защиты распределены среди субъектов ДФО на основании проведенного анализа поступившей из Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) оперативной информации в штаб полпредства о потребности медицинских учреждений.



Юрий Трутнев поручил удвоить объем закупки средств защиты для врачей в рамках программы помощи региону. «Это поможет нам обеспечить врачей необходимой амуницией для безопасной работы», - пояснил он.



В конце марта – начале апреля в регионах ДФО был принят необходимый комплекс общих ограничительных мер. Позднее в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки ряд дальневосточных регионов ввел дополнительные меры. Решением президента РФ главам регионов были предоставлены достаточно широкие полномочия по принятию мер по ограничению распространения коронавируса. Было отмечено, что несмотря на такое право, некоторые губернаторы ограничились недостаточными мерами.



«Есть корреляция между эффективностью принимаемых ограничительных мер и скоростью распространения коронавирусной инфекции. И по мягкости мер, и по росту заболеваемости лидируют два региона – Хабаровский край и Приморье. Наверное, работа салонов красоты необязательна», - заметил вице-премьер.



Было отмечено, что динамика заболеваемости свидетельствует о недостаточности мер по разъяснительной работе с гражданами. Среднесуточный индекс самоизоляции по административным центрам регионов ДФО составляет 2,2. «Режим самоизоляции не нравится никому. Ни у кого нет желания сидеть дома. Надо вести большую разъяснительную работу, объяснять людям, что речь идет об их здоровье и жизни», - обратил внимание глав регионов Юрий Трутнев.



Обсуждался вопрос схем межрегионального взаимодействия субъектов ДФО при оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Поручение о заключении соглашений о межрегиональном взаимодействии дал президент РФ Владимир Путин. «Федеральный центр всегда готов оказать содействие и поддержку Дальнему Востоку. Но бывают экстренные случаи. При необходимости регионы должны помогать друг другу», - сказал Юрий Трутнев.



Главы регионов доложили о мероприятиях, реализуемых для поддержки бизнеса, в том числе об освобождении предпринимателей от платы за аренду муниципального и государственного имущества, налоговых послаблениях, предоставлении субсидий ряду отраслей, поддержке малого и среднего бизнеса.



Вице-премьер попросил региональные власти обратить внимание на доведение информации до населения о получении мер поддержки. «Часть решений по поддержке экономики уже принята президентом РФ. Необходимо добиваться того, чтобы обо всех этих мерах люди знали, надо доводить до них информацию. Второе – обеспечить мониторинг предоставления этих мер, а если где-то что-то не срабатывает, то необходимо вмешиваться, наводить порядок. Если нужно наше вмешательство, прошу оперативно извещать полпредство. Недопустимо, чтобы решения президента РФ на местах не выполнялись», - подчеркнул он.



Кроме еженедельных совещаний с главами регионов Юрий Трутнев будет проводить «виртуальные поездки» по Дальнему Востоку. «В течение целого дня мы будем проводить совещания, посвященные социально-экономическому развитию того или иного региона. На такие совещания мы будем вызывать федеральные министерства, которые нужны, чтобы подробно обсуждать все вопросы по экономическому развитию и в социальной сфере», - сообщил вице-премьер.



Фото: minvr.ru

