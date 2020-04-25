Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - перестроение



Каждое воскресенье публикуем разъяснения для вас, автомобилисты. Кто-то узнает новое, кто-то вспомнит правила. Хорошей дороги!



Cправка:



Саян Будаев победитель конкурсов профессионального мастерства «Лучший инспектор ДПС», «Лучший Госинспектор БДД» Саян Будаев делится с читателями-автолюбителями "Номер один" правилами безопасного движения в городе.



Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Двигаясь по левой полосе, водитель намерен перестроиться на правую. На каком из рисунков показана ситуация, в которой он обязан уступить дорогу?При перестроении с левой полосы на правую водитель легкового должен уступить дорогу грузовому автомобилю, движущемуся по правой полосе, как при его движении прямо, так и в случае одновременного перестроения (п. 8.4 ПДД) Соблюдайте ПДД и будьте здоровы!Кстати, картинка из официального приложения ГИБДД. В правилах ПДД запечатлен Улан-Удэ!