Более 380 большегрузов ждут перехода границы в КНР в Забайкалье

Власти Забайкальского края совместно с УМВД России упорядочивают ситуацию с прохождением транспорта госграницы с Китаем в связи с временным ограничением грузового направления МАПП «Забайкальск». Здесь сегодня в ожидании находятся более 380 машин, сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин
«Китайская сторона ограничила работу грузового направления МАПП «Забайкальск», время действия этого ограничения неизвестно. Скопилась очередь из 380 российских машин, которые хотят пересечь границу с КНР. Просьба всем водителям, которые планируют пересечь границу на пункте пропуска принимать данный факт во внимание и не пытаться пересечь границу. Граница с Китаем закрыта также и для граждан КНР», - сказал Михаил Чуркин.
По данным УМВД России по Забайкальскому краю, процедура прохождения транспорта контролируется силами правопорядка. В целях решения проблемы в настоящее время прорабатывается вопрос о правовом ограничении периода нахождения транзитного автотранспорта на территории Забайкальского края. Такое ограничение будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации,сообщает краевая администрация.
Действия КНР, видимо, связаны с тем, что растет число случаев заражения COVID-19 в приграничной с Россией 38-миллионной провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай. Как сообщал «Номер один»
, все заболевшие - граждане КНР, которые вернулись из России. К концу среды в провинции в общей сложности насчитывалось 540 подтвержденных локальных и 385 завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19, отмечало Синьхуа
. В результате власти ввели комендантский час и закрыли Харбин - столицу Хэйлунцзяна.
Фото: 75.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?