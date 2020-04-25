Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Парламентарий от КПРФ тесно связан с Бурятией, где родился и учился



У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий



«У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом», — сообщил Калашников.



По словам депутата, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя. «Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы», — рассказал Калашников. Депутат добавил, что ни с кем не контактировал во время карантина.



Позже председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что после первых признаков недомогания Калашников ни с кем не контактировал, находился дома. «У него до этого брали мазок, он был отрицательный. Однако в связи с тем, что у Калашникова поднялась температура, я его попросил пройти компьютерную томографию (КТ). Он поехал проходить КТ, и оказалось, что воспалились лёгкие, поэтому абсолютно правильно, что положили», - заявил Зюганов



Калашников 14 апреля принимал участие в работе пленарного заседания, но, как отметил Зюганов, «в тот момент Калашников ещё не болел, и в принципе не было температуры».

«Все мы ходим под богом», - сказал лидер КПРФ. По его словам, «если заходит эпидемия любая, то ею переболеют в среднем от 40 до 70 процентов, ничего тут нет сверхъестественного абсолютно, поэтому надо помогать».



У Калашникова высокая температура, но он не подключен к аппарату ИВЛ.



Пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова заявила



Леонид Иванович Калпшников родился в 1960 году в селе Степной Дворец Кабанского района Бурятии. Рано потерял родителей, с восьми лет воспитывался с сестрой в детском доме — школе-интернате № 2 в Улан-Удэ. Окончил факультет машиностроения Восточно-Сибирского технологического института в1982 году. После окончания вуза распределился на машиностроительный завод в Одессу. В 1983 году приехал в Тольятти и начал работать на Волжском автозаводе (ВАЗ), где прошел путь от мастера до заместителя начальника управления в Научно-техническом центре (управление занималось проектированием и испытанием спортивных автомобилей, подготовкой команды гонщиков к состязаниям). Избирался секретарем заводской комсомольской организации.В 1985 году вступил в КПСС. Окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ и аспирантуру при ВКШ. Вскоре после этого стал заместителем секретаря парткома ВАЗа. Избирался депутатом городского совета города Тольятти. В 1990-е годы он руководил на ВАЗе одной из первых производственно-коммерческих фирм — «Инком-Авто».



С 1996 года живет и работает в Москве.Десять лет трудился в области электроэнергетики: занимал одну из руководящих должностей в некоммерческом партнерстве энергопроизводителей и сбытовых компаний корпорации «Единый электроэнергетический комплекс». В начале 2000-х годов пришел в КПРФ. Депутат Государственной думы РФ V, VI и VII созывов. Председатель комитета ГД по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции КПРФ. С 2008 года — член Президиума ЦК КПРФ и одновременно секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям.



Фото: duma.gov.ru У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК «У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом», — сообщил Калашников.По словам депутата, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя. «Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы», — рассказал Калашников. Депутат добавил, что ни с кем не контактировал во время карантина.Позже председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что после первых признаков недомогания Калашников ни с кем не контактировал, находился дома. «У него до этого брали мазок, он был отрицательный. Однако в связи с тем, что у Калашникова поднялась температура, я его попросил пройти компьютерную томографию (КТ). Он поехал проходить КТ, и оказалось, что воспалились лёгкие, поэтому абсолютно правильно, что положили», - заявил Зюганов Интерфаксу Калашников 14 апреля принимал участие в работе пленарного заседания, но, как отметил Зюганов, «в тот момент Калашников ещё не болел, и в принципе не было температуры».«Все мы ходим под богом», - сказал лидер КПРФ. По его словам, «если заходит эпидемия любая, то ею переболеют в среднем от 40 до 70 процентов, ничего тут нет сверхъестественного абсолютно, поэтому надо помогать».У Калашникова высокая температура, но он не подключен к аппарату ИВЛ.Пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова заявила ТАСС , что автомобиль, на котором передвигался Калашников, отправили на полную дезинфекцию.родился в 1960 году в селе Степной Дворец Кабанского района Бурятии. Рано потерял родителей, с восьми лет воспитывался с сестрой в детском доме — школе-интернате № 2 в Улан-Удэ. Окончил факультет машиностроения Восточно-Сибирского технологического института в1982 году. После окончания вуза распределился на машиностроительный завод в Одессу. В 1983 году приехал в Тольятти и начал работать на Волжском автозаводе (ВАЗ), где прошел путь от мастера до заместителя начальника управления в Научно-техническом центре (управление занималось проектированием и испытанием спортивных автомобилей, подготовкой команды гонщиков к состязаниям). Избирался секретарем заводской комсомольской организации.В 1985 году вступил в КПСС. Окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ и аспирантуру при ВКШ. Вскоре после этого стал заместителем секретаря парткома ВАЗа. Избирался депутатом городского совета города Тольятти. В 1990-е годы он руководил на ВАЗе одной из первых производственно-коммерческих фирм — «Инком-Авто».С 1996 года живет и работает в Москве.Десять лет трудился в области электроэнергетики: занимал одну из руководящих должностей в некоммерческом партнерстве энергопроизводителей и сбытовых компаний корпорации «Единый электроэнергетический комплекс». В начале 2000-х годов пришел в КПРФ. Депутат Государственной думы РФ V, VI и VII созывов. Председатель комитета ГД по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции КПРФ. С 2008 года — член Президиума ЦК КПРФ и одновременно секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям.Фото: duma.gov.ru