В Бурятии зарегистрировано 209 подтвержденных случаев заражения COVID-2019

В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4







В Бурятии сегодня зарегистрировано 209 лабораторно случаев заражения COVID-2019. За минувшие сутки прирост заболеваемости в республике составил 23 случая, 10 из которых - от очага в Городской больнице №4, где ранее было 10 зараженных, сообщили в минздраве республики.



В эпидпроцесс вовлечена и служба скорой помощи больницы. Весь медицинский персонал изолирован в обсерваторе. Система здравоохранения изыскивает возможности для замены персонала больницы. Привлекаются медицинские работники из других медицинских организаций.



Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова выразила благодарность всем медицинским работникам, вышедшим на смену в городской больнице, за готовность помочь населению республики в этой трудной ситуации.



Из 209 зараженных успешно завершили лечение и выписались из больницы 69 человек, умерло два человека, проходят лечение в стационарах 138 больных. Круг контактных лиц составляет 859 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 7 детей (состояние детей удовлетворительное). В отделении реанимации находятся три тяжелых взрослых пациента с COVID-19, один больной - на ИВЛ.



В трех обсерваторах находятся 117 человек.



Фото: egov-buryatia.ru

