В Бурятии коронавирус не отменил активность на рынке жилья

В республике растет количество договоров участия в долевом строительстве

Распространение коронавирусной инфекции и связанные с этим ограничительные меры не оказали существенного негативного влияния на темпы покупки жилья в Бурятии, сообщило республиканское управление Росреестра.



В первом квартале нынешнего года управление зарегистрировало 4347 сделок с объектами жилого фонда, из которых в январе зарегистрировано 942 сделки, в феврале – 1680, в марте - 1725.



При этом в марте отмечен рост количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) на 43 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - зарегистрировано 587 договоров. Из них в январе – 130, в феврале – 300, в марте – 157.



Рост спроса на недвижимость первичного рынка обусловлен, в том числе, введением льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, отметили в управлении.



С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции оно рекомендует получать услуги Росреестра в электронном виде. Сроки учетно-регистрационных действий в этом случае более короткие, а для физических лиц госпошлина за государственную регистрацию прав взимается на 30 проц меньше.



Фото: egov-buryatia.ru

