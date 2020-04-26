В Бурятии военная полиция в праздники перейдет на усиленный режим

Военные патрули появятся на всех крупных железнодорожных узлах и в аэропортах



В Бурятии в период предстоящих праздничных дней более 50 сотрудников военной полиции будут ежедневно вести патрулирование территории военных городков и гарнизонов Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в республике, сообщила пресс-служба ВВО.



Основная цель усиления состава военных патрулей - обеспечить поддержание правопорядка и воинской дисциплины на территории военных гарнизонов.



Совместное патрулирование с участием сотрудников органов внутренних дел будет организовано на всех крупных железнодорожных узлах и аэропортах. Представители военной автоинспекции по ВВО будут дежурить на дорогах общего пользования для соблюдения правил дорожного движения.



Фото: пресс-служба Восточного военного округа



