Росстат зафиксировал падение реальных доходов у россиян

За январь - март 2020 года они сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года





Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. Соответствующие данные приводятся в материалах Росстата.

При этом индекс потребительских цен показал в первом квартале рост на 2,4%, в том числе на продовольственные товары - на 2%, а на непродовольственные товары - на 2,5%. Потребительские цены на услуги выросли по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 2,9%.