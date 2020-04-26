В Улан-Удэ вышли на работу врачи-пенсионеры

Медики будут лечить больных коронавирусом в больнице №4
В Бурятии на помощь медикам, борющимся с коронавирусом, пришли их бывшие коллеги, находящиеся на пенсии. Об этом сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
- В бой идут одни старики. С 23 апреля пришлось срочно сформировать новый коллектив для организации инфекционного стационара на базе городской больницы №4. На помощь пришли бывшие сотрудники инфекционной больницы, врачи Республиканского центра СПИД, медицинские сестры и санитарки, остававшиеся в резерве на замену той части коллектива, который уже месяц борется с коронавирусной инфекцией, - сообщает главврач.
Напомним, сейчас весь персонал «четверки» помещен в обсерватор из-за вспышки коронавируса. У 20 врачей и медсестер COVID-19 уже подтвердился.
Татьяна Сымбелова выразила коллегам огромную благодарность за то, что «в такое трудное для нас время помогли и пришли на выручку».
- Мой бывший начмед, Людмила Анатольевна Анфиногенова, была на больничном листе по возрасту, сейчас возглавляет новую инфекционную больницу! Золотой человек, врач инфекционист с самым большим опытом работы! – говорит главврач.
Отдельно Сымбелова рассказала о медицинских сестрах из своей больницы, которые отправились на работу в «четверку».
- Пришлось срочно вызывать на работу свой резерв, тех кого берегла на замену коллективу, работающему сегодня ровно месяц на войне с коронавирусом. Сегодня на вахте практически без замены трудятся круглосуточно 108 сотрудников инфекционной больницы.
Фото: инстаграм Т.Сымбеловой
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