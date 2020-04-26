В Улан-Удэ вышли на работу врачи-пенсионеры





В Бурятии на помощь медикам, борющимся с коронавирусом, пришли их бывшие коллеги, находящиеся на пенсии. Об этом сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

- В бой идут одни старики. С 23 апреля пришлось срочно сформировать новый коллектив для организации инфекционного стационара на базе городской больницы №4. На помощь пришли бывшие сотрудники инфекционной больницы, врачи Республиканского центра СПИД, медицинские сестры и санитарки, остававшиеся в резерве на замену той части коллектива, который уже месяц борется с коронавирусной инфекцией, - сообщает главврач.

Напомним, сейчас весь персонал «четверки» помещен в обсерватор из-за вспышки коронавируса. У 20 врачей и медсестер COVID-19 уже подтвердился.

Татьяна Сымбелова выразила коллегам огромную благодарность за то, что «в такое трудное для нас время помогли и пришли на выручку».

- Мой бывший начмед, Людмила Анатольевна Анфиногенова, была на больничном листе по возрасту, сейчас возглавляет новую инфекционную больницу! Золотой человек, врач инфекционист с самым большим опытом работы! – говорит главврач.

Отдельно Сымбелова рассказала о медицинских сестрах из своей больницы, которые отправились на работу в «четверку».

- Пришлось срочно вызывать на работу свой резерв, тех кого берегла на замену коллективу, работающему сегодня ровно месяц на войне с коронавирусом. Сегодня на вахте практически без замены трудятся круглосуточно 108 сотрудников инфекционной больницы.

Фото: инстаграм Т.Сымбеловой