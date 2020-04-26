В правительстве Бурятии проходит экстренное заседание по коронавирусу





Сейчас в правительстве Бурятии проходит заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Заседание решили провести в связи резким ростом за сутки выявленных случаев заражения Covid-19 в Улан-Удэ.

Обсуждаются решения об усилении ограничительных мер.

Напомним, в Бурятии на сегодня зарегистрировано 209 лабораторно случаев заражения COVID-2019. За минувшие сутки прирост заболеваемости в республике составил 23 случая, 10 из которых - от очага в Городской больнице №4, где ранее было 10 зараженных.

В эпидпроцесс вовлечена и служба скорой помощи больницы. Весь медицинский персонал изолирован в обсерваторе. Система здравоохранения изыскивает возможности для замены персонала больницы. Привлекаются медицинские работники из других медицинских организаций.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/lyudi/