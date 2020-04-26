В Улан-Удэ за месяц отловили около 300 собак





По данным ООО «МИК» на 23 апреля 2020 года отловлено 278 голов безнадзорных домашних животных. Из них 182 особи вакцинированы, промаркированы (биркой) и стерилизованы. Они же выпущены в прежнюю среду обитания.

- После отлова производится клинический осмотр животных. Здоровых, не проявляющих агрессию собак, стерилизуют, подлечивают и выпускают в прежнюю среду обитания. Перед выпуском собаки подлежат обязательному биркованию и вакцинированию против бешенства, - сообщают в управлении ветеринарии.

Напомним, 23 марта комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ и ООО «МИК» заключили муниципальный контракт на оказание услуг по отлову собак.

До конца 2020 года «МИК» должен обеспечить отлов, содержание, лечение и вакцинацию 2395 собак, а также другие мероприятия, предусмотренные законом «Об ответственном обращении с животными». Сумма контракта составляет 8,4 млн рублей.

Для оформления заявки на отлов безнадзорного животного необходимо указать ФИО и контактный номер телефона обратившегося, ориентировочный адрес обитания безнадзорных животных, а также их примерное количество и приметы.

Телефон службы по отлову собак ООО «МИК» будет работать круглосуточно. Оставить заявку можно по номеру: 63-39-63, либо: 8-902-563-39-63. Также жители могут направить обращение на электронную почту: svarb74@mail.ru.



Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/zhivotnye/