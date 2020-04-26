В Улан-Удэ оштрафовали магазин, работавший в период изоляции

В магазине продавали товары для охоты, туризма и рыбалки





22 апреля Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении компании, работавшей в режим самоизоляции, несмотря на запрет.

Речь идёт о магазине, который специализируется на продаже товаров для туризма, охоты и рыбалки. Эта сфера не относится к товарам первой необходимости, магазин должен был быть закрыт. Однако установлено, что 15 апреля магазин работал с 9.00 до 17.00 часов.

Суд пришёл к выводу, что имеются основания для квалификации действий ООО по ст. 20.6.1. ч.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в минимальном размере 100 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховный суд Бурятии в течение 10 дней.



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