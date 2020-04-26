Глава Бурятии вновь вводит жесткие ограничительные меры из-за коронавируса

В республике сегодня примут решение об отзыве допуска к работе тех, кого уже допустили

Помимо этого, будет усилен ограничительный режим: вновь закроются магазины строительных материалов и все прочие непродовольственные, которые открылись. Мера коснется и парикмахерских.

Об этом заявил сегодня, 26 апреля, глава Бурятии Алексей Цыденов. Он отметил, что новое ужесточение мер, которые вводятся, как минимум, до 30 апреля, призвано не допустить разрастания коронавируса.

Отметим, жесткие ограничительные меры вводятся только в Улан-Удэ и в приграничном Заиграевском районе. В остальных районах организации и предприятия работают в рамках действующих мер.

- Из-за инцидента в городской больнице №4 ситуация с коронавирусной инфекцией серьезно осложнилась. Если мы ранее имели “завозные” случаи болезни, то сегодня имеем “внутреннюю вспышку”. В четвёртой больнице, где были грубейшие нарушения, когда на карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, когда при наличии признаков ОРВИ прятали признаки, принимали лекарства, полоскали горло «Мирамистином», что, безусловно, влияло на показатели анализов, довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни! На сегодня у нас в целом 217 человек с подтвержденным диагнозом с нарастающим итогом. И, конечно, нам эта четвёртая больница дала такую вспышку. Более того, там медсестра заразила мужа, муж - водитель скорой ещё и работал по району. Теперь у нас очаг – весь район, - пояснил глава свое решение.

Сейчас оперативный штаб будет решать, как вводить дополнительные ограничения.

- Предварительно такой режим вводим, как минимум, до 30 апреля. За этот период необходимо обойти всех контактных, проверить их и локализовать этот очаг. Будем смотреть, как будет развиваться динамика. Хотели, наоборот, разжать тиски, а сейчас снова зажмем, - заявил глава Бурятии.

До конца дня на официальном сайте правительства Бурятии будет подготовлен и опубликован соответствующий указ главы республики с перечнем организаций и предприятий, которые приостановят работу до стабилизации эпидемиологической ситуации.

При этом напоминаем, что в условиях ограничительных мероприятий продолжат работу:

а) непрерывно действующие организации;

б) медицинские и аптечные организации;

в) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения;

г) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

д) организации, осуществляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

е) организации, обеспечивающие население продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости.

Напомним, по состоянию на 15.00 26 апреля в Бурятии фиксируется 217 случаев заражения COVID-2019, из них 26 человек от очага в городской больнице №4, среди них 22 медработника.





Фото: https://egov-buryatia.ru