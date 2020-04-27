В Бурятии руководителей социальных учреждений предупредили об ответственности

Прокуратура взяла на контроль условия жизни в интернатах и домах престарелых







Прокуратура Бурятии разослала предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям социальных учреждений, где проживают пожилые люди и инвалиды.

«В государственных и частных учреждениях социального обслуживания республики проживают 2 482 пожилых гражданина и инвалида. В условиях распространения коронавирусной инфекции соблюдение этими учреждениями санитарно-эпидемиологического законодательства находится на особом контроле прокуратуры», отметили в надзорном ведомстве.Для недопущения распространения инфекции в таких учреждениях и обеспечения надлежащего ухода за престарелыми гражданами руководителям стационарных социальных учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.Фото: "Номер один"