27.04.2020
Житель Бурятии лишился квартиры из-за ошибки чиновника

Житель Бурятии лишился квартиры из-за ошибки чиновника

Восстановить право на недвижимость ему помогла прокуратура

В прокуратуру Бурятии обратился житель Северобайкальского района с заявлением о нарушении его жилищных прав.

Как выяснилось, мужчина по завещанию от 1998 года получил в собственность квартиру в поселке Новый Уоян. В августе 2019 года чиновник администрации Северобайкальского района допустил ошибку, указав эту квартиру в сведениях об объектах муниципальной собственности.

Прокурор направил в суд иск о признании зарегистрированного права собственности администрации на квартиру отсутствующим. Решением Северобайкальского городского суда иск удовлетворен, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Фото: pixabay.com
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