В Бурятии липовую работницу детсада лишили трудового стажа

Заведующую, которая фиктивно устроила родственницу, простили







Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2017 года Кабанский районный суд признал заведующую одного из детских садов виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Женщину освободили от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Ущерб виновная возместила в полном объеме.

В течение девяти месяцев заведующая составляла поддельные табели учета рабочего времени в отношении родственницы, фиктивно трудоустроенной на должность подсобной рабочей. На основании табелей ей начислялась зарплата, с которой бухгалтерия производила отчисления на обязательное пенсионное страхование.Прокурор направил иск в суд о признании незаконным включения в стаж, учитываемый при назначении трудовой пенсии, периода фиктивного трудоустройства работницы. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение вступило в законную силу.Фото: «Номер один»