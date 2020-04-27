В Бурятии общее число зараженных COVID-2019 достигло 227 человек

Вторая вспышка коронавируса в Улан-Удэ добавит неприятностей всем



В Бурятии сегодня зарегистрировано 227 лабораторно случаев заражения COVID-2019. В воскресенье утром их было 209, вечером 217. Прирост дает очаг в городской больнице №4, из-за которого в Улан-Удэ возвращается в режим жесткой самоизоляции.



Успешно завершили лечение и выписались из больницы 70 человек, умерло два человека, проходят лечение в стационарах 143 больных. Ведется госпитализация еще 12 пациентов Круг контактных лиц составляет 1012 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией шесть детей (состояние детей удовлетворительное). В отделении реанимации находятся два тяжелых взрослых пациента с COVID-19, один больной - на ИВЛ. В трех обсерваторах находятся 113 человек.



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