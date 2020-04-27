В Бурятии тушились 27 пожаров на площади почти 5 тыс гектаров

Особо сложная ситуация в Еравнинском районе, где введен режим ЧС







В Бурятии в Еравнинском районе локализован лесной пожар на границе с Читинским лесничеством минобороны на площади 200 гектаров. Ведется тушение трех лесных пожаров на площади свыше 3,8 тыс гектаров. С огненной стихией здесь продолжают бороться более 200 человек, привлечены 23 единицы лесопожарной техники, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).



Специалисты проводят профилактические выжигания и окапывают кромку пожара вручную. Тушение осложняется высокой температурой, сильным порывистым ветром и наличием большого количества сухой травы, уточнили в РАЛХ.



Всего за прошедшие сутки в Бурятии тушились 27 лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Тункинском районах на общей площади 4,9 тыс гектаров. С огнем боролись более 800 человек и 188 единиц лесопожарной техники.



Тринадцать лесных пожаров ликвидировано, еще четыре в Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском и Мухоршибирском районах локализованы.



Сегодня утром продолжается тушение 10 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. Также продолжается дотушивание локализованных очагов. Всего работают 533 человека, задействовано 107 единиц лесопожарной техники.



Фото: РАЛХ

