В Улан-Удэ уйдет с молотка имущество Мостостроительного отряда № 34

Предприятие накопило крупные долги перед налоговой и юрлицами - свыше 92 млн рублей



В Улан-Удэ судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых производств передали на реализацию арестованное имущество ОАО «Мостостроительный отряд № 34», сообщили в управлении ФССП по Бурятии.



На исполнении судебных приставов находится 142 исполнительных производства в отношении акционерного общества. Предприятие имеет крупные долги перед налоговой службой и юридическими лицами на общую сумму свыше 92,8 млн рублей.



В целях исполнения требований исполнительных документов судебные приставы наложили арест на 40 объектов недвижимого имущества и 44 единицы транспортных средств.



В рамках сводного исполнительного производства проведена процедура оценки по двум крупным объектам недвижимости. Это нежилое здание спортзала по ул. Жердева, 56 «а» с земельным участком, а также база отдыха «Мостовик» на Байкале в местности Култушная - шесть нежилых объектов и право аренды земельного участка.



На сегодняшний день арестованное недвижимое имущество по акту передачи передано в специализированную организацию. В ближайшее время будет объявлено о начале проведения торгов в электронной форме по продаже указанных объектов. Всю информацию о торгах можно узнать на сайте torgi.gov.ru.



Фото: pixabay.com

