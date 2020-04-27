В Иркутской области отменили электрички до Бурятии

Мотивация - неблагоприятная эпидемиологическая обстановка





В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой правительство Иркутской области приняло решение временно сократить ряд маршрутов электричек до особого распоряжения.



Всего отменено десять пригородных поездов, еще семь будут курсировать по сокращенному маршруту, сообщила Байкальская пригородная пассажирская компания.



В числе отмененных: две электрички сообщением Слюдянка-1 – Выдрино. А также - Байкальск – Выдрино (по пятницам) и Выдрино – Байкальск (по понедельникам). Они связывали прибрежные с Байкалом населенные пункты Иркутской области и Бурятии.



Фото: old-visual.rzd.ru

