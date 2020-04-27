В Улан-Удэ продлили ограничения на въезд и пребывание в лесах

Они будут действовать с 28 апреля по 18 мая





Для обеспечения пожарной безопасности мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения работ в городских лесах. Предыдущее распоряжение по требованию лесного законодательства вводилось на срок не более 21 календарного дня и действовало с 7 по 27 апреля. Новым распоряжением ограничения по въезду и пребыванию граждан в городских лесах действуют с 28 апреля по 18 мая, сообщили в мэрии города.

В этот период по-прежнему установлен запрет на разведение костров в лесах, сжигание порубочных остатков и сухой травы. При этом после снятия санэпидрежима отдохнуть можно будет в специально оборудованных местах отдыха: это острова Комсомольский и Богородский, Верхняя Березовка – в районе футбольного поля, а также на базах отдыха, стадионах, детских оздоровительных лагерях и здравницах.Въезд в лесной массив автомобилей ограничен, за исключением транспорта, задействованного для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.⠀Комитету городского хозяйства в период действия особого противопожарного режима поручено ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в лесах, установить вдоль автомобильных дорог предупредительные аншлаги и перекрыть несанкционированные въезды в лесной массив. Также необходимо усилить патрулирование, устройство и уход минерализованных полос и противопожарных разрывов, содержать в постоянной готовности к применению силы и средства в соответствие с Планом тушения лесных пожаров на территории Улан-Удэ.⠀МЧС России по Бурятии рекомендовано совместно с городской администрацией провести авиаразведку беспилотными летательными аппаратами. МВД и МЧС рекомендовано выделить сотрудников для патрулирования леса.Фото: «Номер один»