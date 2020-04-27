В Забайкалье общее число зараженных COVID-19 превысило 100

В числе районов, где регистрируется коронавирус, есть Петровск-Забайкальский, который граничит с Бурятией



В Забайкалье сегодня зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети. Выписано 16 человек. Об этом сообщили в региональном штабе по предупреждению распространения инфекции.



Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Агинском, Акшинском районах и Борзинском районах.



На сегодняшний день ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Однако в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней, ситуация может измениться. Особенно - при нарушении жителями режима самоизоляции. За последнее время в крае выявлено уже более тысячи нарушителей режима, которые могут стать потенциальными разносчиками заболевания.



Фото пресс-служба правительства Забайкальского края

