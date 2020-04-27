В Иркутск прибыл рейс с россиянами из Бангкока

В Россию из Таиланда вернулись три жителя Бурятии



Рейс «Уральских авиалиний» из Бангкока прибыл сегодня в Иркутск, а затем с частью пассажиров отбыл в Самару, сообщили РИА Новости в справочной международного аэропорта Иркутск.



«Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии"»3642 прибыл в Иркутск из Бангкока в 05.00 (00.00 мск), в 09.00 (04.00 мск) он вылетел в Самару», - сообщили в справочной.



Как сообщили



На утро понедельника в Иркутской области, по данным оперативного штаба, зарегистрирован 101 случай заболевания COVID-19, из этого числа четыре человека скончались, 25 – выздоровели. Из общего количества заболевших 14 были выявлены во время нахождения в обсерваторе.



Фото: pixabay.com Рейс «Уральских авиалиний» из Бангкока прибыл сегодня в Иркутск, а затем с частью пассажиров отбыл в Самару, сообщили РИА Новости в справочной международного аэропорта Иркутск.«Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии"»3642 прибыл в Иркутск из Бангкока в 05.00 (00.00 мск), в 09.00 (04.00 мск) он вылетел в Самару», - сообщили в справочной.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Приангарья, в Иркутске высадились 22 человека. Из них трое – из Бурятии, два человека – из Санкт-Петербурга, один – из Воронежа, остальные – жители региона. Все прибывшие размещены в обсерваторе.На утро понедельника в Иркутской области, по данным оперативного штаба, зарегистрирован 101 случай заболевания COVID-19, из этого числа четыре человека скончались, 25 – выздоровели. Из общего количества заболевших 14 были выявлены во время нахождения в обсерваторе.Фото: pixabay.com