Над Улан-Удэ 9 мая пролетят истребители



Четыре боевых машины Су-30СМ завтра начнут тренировочные полеты





В Улан-Удэ 9 мая в небе над городом пролетят четыре боевых истребителя Су-30СМ. Пробные полеты над столицей республики пройдут 28 и 29 апреля, сообщил замруководителя администрации главы и правительства Бурятии Михаил Харитонов.



«На День Победы запланирован показ авиационной техники. Над городом пролетит группа из четырех истребителей Су-30СМ на низкой высоте. Завтра начнутся уже пробные полеты. Хотел, в первую очередь, предупредить об этом наших граждан. Ориентировочно, полеты пройдут с 12:00 до 13:00. Центральной точкой показа будет Мемориал Победы. Пробные полеты запланированы на 28-29 апреля, а также на 7 мая», - рассказал Михаил Харитонов.



В республике на сегодняшний день идет подготовка к проведению федеральных и региональных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



«Президент страны, рассмотрев обращение ветеранских организаций, принял решение о переносе парада Победы. Всероссийское движение «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в другом формате, сейчас этот вопрос отрабатывается. В республике работа по проведению акции ведется: на сайте «Гордость Бурятии» по инициативе главы Бурятии все желающие могут разместить портрет своего деда, прадеда, участника Великой Отечественной войны, в том числе и тружеников тыла. Все портреты 9 мая будут показаны на телеканалах нашей республики», - отметил замруководителя администрации главы и правительства республики.



Как отметил Михаил Харитонов, из-за ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции планируется проведение минимального количества акций. Среди них: традиционный почетный караул на мемориале Победы и возложение цветов и венков героям Великой Отечественной войны, акция «Георгиевская ленточка», в новом формате пройдет акция «Бессмертный полк», состоится акция «Споем вместе в День Победы». Также пройдет всероссийская минута молчания и акция «Окна Победы», когда все желающие смогут написать на своих окнах слова поздравления или празднично их оформить.



«Более подробно о деталях проведения акций мы сообщим на этой неделе по итогам проведения республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», - сказал Михаил Харитонов.



Фото: egov-buryatia.ru

