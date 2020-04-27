В России признали волонтеров

Три четверти россиян считают, что помощь волонтеров в условиях пандемии существенна



Три четверти россиян считают, что помощь волонтеров в условиях пандемии существенна. Две трети готовы сами оказывать помощь людям, находящимся на карантине, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

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Три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают существенную помощь населению в условиях распространения коронавируса. Чаще так считает молодежь 18-24 лет (87%). Обратного мнения придерживается 13% наших сограждан, столько же затруднились оценить значимость волонтерской поддержки в условиях неблагоприятной эпидемиологичекой ситуации.



Лично готовы оказать помощь людям, которые находятся на карантине, в том числе одиноким, две трети россиян (64%). Чаще о готовности помогать другим сообщали мужчины (73%), а также россияне в возрасте 35-44 лет (71%) и 45-59 лет (72%). Треть россиян не готовы оказать помощь (34%), такой ответ чаще давали женщины (41%), а также молодежь 18-24 лет (43%) и пожилые россияне старше 60 лет (44%).



Фото: egov-buryatia.ru

Три четверти россиян считают, что помощь волонтеров в условиях пандемии существенна. Две трети готовы сами оказывать помощь людям, находящимся на карантине, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опросов россиян о готовности оказывать помощь людям на карантине и их оценке волонтерской деятельности в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.Три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают существенную помощь населению в условиях распространения коронавируса. Чаще так считает молодежь 18-24 лет (87%). Обратного мнения придерживается 13% наших сограждан, столько же затруднились оценить значимость волонтерской поддержки в условиях неблагоприятной эпидемиологичекой ситуации.Лично готовы оказать помощь людям, которые находятся на карантине, в том числе одиноким, две трети россиян (64%). Чаще о готовности помогать другим сообщали мужчины (73%), а также россияне в возрасте 35-44 лет (71%) и 45-59 лет (72%). Треть россиян не готовы оказать помощь (34%), такой ответ чаще давали женщины (41%), а также молодежь 18-24 лет (43%) и пожилые россияне старше 60 лет (44%).Фото: egov-buryatia.ru