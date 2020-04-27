В Улан-Удэ заменили заболевший коронавирусом персонал больницы №4

Как сообщил глава Бурятии, в Улан-Удэ заменили персонал больницы №4, где произошла вспышка коронавирусной инфекции.
«Персонал заменили кадрами из других больниц, поэтому работа медучреждения продолжается. Там у нас вышли, в том числе и ветераны-медики, студенты старших курсов Медицинского института БГУ, а также врачи частных медицинских центров, вызвались помочь в такое сложное время, - рассказал Алексей Цыденов. - Уверен, что мы сейчас в 4-й больнице тоже все локализуем, всех контактных определим, проведем профилактические мероприятия и, надеюсь, ситуация будет взята под контроль».
По словам главы, в больницу прибыли 23 врача и 40 медсестер из поликлиник, инфекционной больницы и других учреждений города.
Напомним, на минувшей неделе среди медработников больницы №4 произошла вспышка коронавирусной инфекции. Часть персонала была госпитализирована, остальные помещены в обсерватор.
«В четвёртой больнице были грубейшие нарушения, когда на карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, когда при наличии признаков ОРВИ прятали признаки, принимали лекарства, полоскали горло «Мирамистином», что, безусловно, влияло на показатели анализов, довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни! Более того, там медсестра заразила мужа, муж - водитель скорой ещё и работал по району. Теперь у нас очаг – весь район», рассказал ранее Алексей Цыденов.
Как уже сообщал «Номер один», новый крупный очаг заболевших коронавирусом вынудил власти ужесточить ограничительные меры
.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?