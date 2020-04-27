27.04.2020
Глава Бурятии поблагодарил врачей за самоотверженную работу

Глава Бурятии поблагодарил врачей за самоотверженную работу

По словам Алексея Цыденова, общество оценило важность этой профессии

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил важную роль врачей в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По мнению главы региона, сейчас все общество переоценило работу врачей и важность этой профессии.

«Мы понимаем всю важность, незаменимость, ту роль, которую сейчас медицинские работники играют. Все общество переоценило врачей, важность врачей и важность самой профессии. Сами все медицинские работники, весь персонал системы здравоохранения, который так или иначе связан с борьбой с коронавирусом, работает на самом деле от души, самоотверженно. Большое им спасибо за это», - сказал Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба главы Бурятии

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