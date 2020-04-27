Глава Бурятии поблагодарил врачей за самоотверженную работу

По словам Алексея Цыденова, общество оценило важность этой профессии





Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил важную роль врачей в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По мнению главы региона, сейчас все общество переоценило работу врачей и важность этой профессии.

«Мы понимаем всю важность, незаменимость, ту роль, которую сейчас медицинские работники играют. Все общество переоценило врачей, важность врачей и важность самой профессии. Сами все медицинские работники, весь персонал системы здравоохранения, который так или иначе связан с борьбой с коронавирусом, работает на самом деле от души, самоотверженно. Большое им спасибо за это», - сказал Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба главы Бурятии