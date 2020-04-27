В Бурятии полиция будет дежурить на кладбищах в Родительский день

Для обеспечения охраны общественного порядка в День поминовения усопших на кладбищах Бурятии будут дежурить наряды сотрудников полиции. Кроме того, госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением.
«В местах массового скопления населения также будут выставлены дополнительные наряды ДПС», - сообщили в республиканском МВД.
В связи с ограничениями, действующими на территории региона в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, полицейские призывают граждан отказаться от посещения мест захоронений. В обратном случае - в обязательном порядке соблюдать меры безопасности, которые позволят сберечь здоровье граждан и предотвратить распространение заболевания.
Как сообщал «Номер один»
, кладбища закрыты для массового посещения. В этом году Радоница или Родительский день выпадает на 28 апреля. Режим ограничений, связанных с коронавирусом, еще действует. Поэтому посещение кладбищ предложено отложить по решению республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Решение поддержано Русской православной церковью.
Фото: «Номер один»
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