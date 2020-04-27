В Бурятии ищут пропавшего 63-летнего сельчанина

В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 63-летнего жителя Кабанского района Александра Дышкант. Утром 9 апреля он уехал из дома в селе Фофоново на велосипеде, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Заявление о пропаже гражданина поступило в полицию от родственницы 17 апреля, сообщили в республиканском МВД.
Приметы: европейской внешности, рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые короткие.
Был одет:шапка вязаная черная с узорами красного цвета; куртка кожаная и брюки черного цвета; кроссовки темные с белой подошвой.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (30138)73-0-32, (30138)73-7-73, (30138)43-2-05, 102 (112).
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