В Бурятии ищут пропавшего 63-летнего сельчанина

Утром 9 апреля он уехал из дома в селе Фофоново на велосипеде и до сих пор не вернулся





В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 63-летнего жителя Кабанского района Александра Дышкант. Утром 9 апреля он уехал из дома в селе Фофоново на велосипеде, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Заявление о пропаже гражданина поступило в полицию от родственницы 17 апреля, сообщили в республиканском МВД.Приметы: европейской внешности, рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые короткие.Был одет:шапка вязаная черная с узорами красного цвета; куртка кожаная и брюки черного цвета; кроссовки темные с белой подошвой.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: