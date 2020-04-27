Авиационный техникум Улан-Удэ изготовил многоразовые маски-экраны

Средства защиты выполнены из органического стекла, а изготовлены на 3D-принтере



Улан-Удэнский авиационный техникум выпустил первую партию из 15 масок-экранов заказу своего базового предприятии авиационного завода. Сейчас предприятие проводит апробацию масок. Ношение пластиковых лицевых экранов показано работникам, которые должны каждый день контактировать с большим потоком людей, сообщили в пресс-службе минобразования Бурятии.



«Пластиковые медицинские маски из оргстекла используются в сочетании с дополнительными средствами защиты - с одноразовыми масками или респираторами. Маски-экраны дают дополнительную защиту от заражения новой короновирусной инфекцией», - рассказывает Александр Налетов, директор Авиационного техникума.



Отметим, что партия таких масок в количестве 15 штук была изготовлена по заказу Авиационного завода. Сейчас предприятие проводит апробацию данных масок. Также ношение пластиковых лицевых экранов показано работникам, которые должны каждый день контактировать с большим потоком людей.



В отличие от классических медицинских масок, защитные лицевые экраны из оргстекла закрывают область глаз и большую часть лица. Такая конструкция обеспечивает наибольшую защиту, поскольку известно, что коронавирус передается через слизистые глаз. Кроме того, акрил не имеет микропор, а значит, не может пропустить вирус непосредственно через поверхность. Обтекаемая форма обеспечивает комфортное прилегание, при этом щиток не натирает, не сдавливает кожу лица.



Щиток имеет небольшой вес, поэтому носить его легко и удобно. За счет высокой прозрачности щиток не ограничивает и не искажает обзор, человек не испытывает дискомфорта, может без затруднений выполнять необходимые действия и манипуляции. При правильном уходе оргстекло сохраняет прозрачность, не мутнеет, не царапается. Материал обладает ударопрочностью: если человек уронит маску, она не разобьется.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr

