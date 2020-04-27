Профсоюзы встретят 1 мая виртуальным протестом в интернете

Федерация независимых профсоюзов России начинает сегодня единую интерактивную интернет-акцию под лозунгами: «За права работников! За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!». Она завершится 1 мая голосованием за проект первомайской резолюции ФНПР.При этом, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19 и наличия в регионах ограничений на организацию массовых мероприятий, проведение первомайских акций в традиционной форме митингов и шествий в ФНПР сочли невозможным, избрав форму сетевого виртуального протеста.Участники этой акции в социальных сетях выразят свое отношение к падению реальных доходов населения, бедности среди работающих, снижению уровня социальной защиты, нарушениям трудового законодательства, росту цен на товары и нарушению социальных связей в обществе в связи с пандемией коронавируса. А 1 мая 2020 в 10:00 по московскому времени председатель ФНПР Михаил Шмаков выступит с обращением к членам профсоюзов и трудящимся России. Лидер ФНПР выразит профсоюзную позицию по актуальным социально-трудовым проблемам, заявит насущные требования соблюдения трудового законодательства, проведет «Профсоюзную перекличку», сообщили в Объединении организаций профсоюзов Бурятии.В резолюции первомайской профсоюзной акции «Солидарность сильнее заразы» много места уделено пандемии коронавируса, которая тревожит ФНПР.«Вирус и нарастающий экономический кризис влияют на экономику страны. Многие предприятия не работают. Растет безработица. Наши товарищи лишаются рабочего места и честного заработка. Недобросовестные работодатели пытаются перекинуть экономические трудности только лишь на плечи работников, нарушая при этом трудовое законодательство. Мы слышим предложения «приостановить до лучших времен» действие тех трудовых гарантий, которые не дают выкидывать людей на улицу и лишать их средств существования», - говорится в документе.«Руководство страны предпринимает значительные усилия по поддержке экономики и граждан страны. Сегодня особая ответственность возложена на руководителей регионов, им даны большие права. Мы понимаем, что преодолеть вирусную атаку и кризис невозможно, пока не возобновится работа на всех рабочих местах. Мы призываем к скорейшему ослаблению и снятию карантинных мероприятий там, где это позволяет эпидемиологическая обстановка, незамедлительно разумно возобновлять работу предприятий и организаций»,- подчеркивается в нем.Более опасным, чем COVID-19, ФНПР называет «вирус вседозволенности и безответственности». «Мы становимся свидетелями правового нигилизма. Совет Федерации превышает свои полномочия. Прокуроры нарушают законы. Граждане нарушают санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Отдельные чиновники ставят личные интересы над общественным благом. Раздаются голоса о существенном ограничении или фактическом запрете деятельности профсоюзов. Все это может привести к развалу государства, как тот, который мы переживали 30 лет назад», - отмечает ФНПР.Поэтому профсоюзы требуют «неукоснительного исполнения Конституции Российской Федерации, норм права, которые защищают достойный труд работника, его рабочее место, гражданские и имущественные права».Фото: «Номер один»