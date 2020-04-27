Два медика Бурятии, заразившихся COVID-19, получат страховые деньги

Компенсационные выплаты производятся из республиканского бюджета





В Бурятии начинаются страховые выплаты из республиканского бюджета заразившимся COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Две компенсационные выплаты в 100 тыс рублей направлены медицинским работникам, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Эта мера поддержки охватывает всех медицинских работников и вспомогательный персонал, вовлеченный в работу по оказанию медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией. В случае, если заболевание протекает в легкой форме, то размер выплаты составляет 100 тыс рублей. Если болезнь сопровождается осложнениями и переходит в тяжелую форму, то размер выплаты - 200 тыс рублей.



Решение о страховании специалистов из группы риска было принято еще на старте противоэпидемических мероприятий - 29 марта. Глава Бурятии Алексей Цыденов огласил тогда решение о страховании всех медицинских работников, контактирующих с больными новой коронавирусной инфекцией.



«Такие меры поддержки - это деньги не только федеральные, это наши, республиканские. Вся страна сейчас понимает, что врачи - это главные люди. Поэтому, еще раз вам спасибо за работу, вместе мы со всем справимся», – обращался Алексей Цыденов к сотрудникам инфекционной больницы.



Фото: egov-buryatia.ru



