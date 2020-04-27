В Бурятии ранее намеченного началась посевная кампания

Большинство хозяйств приступят к массовому севу ранних зерновых культур с 29-30 апреля







В Бурятии благоприятные погодные условия позволили начать посевную кампанию раньше примерно на неделю, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.



К весеннему севу приступили аграрии в «СП «Тугнуй» Мухоршибирского района, где посеяно 150 гектаров пшеницы сорта «Бурятская-79». На полях ООО «Еланская гречиха» Бичурского района посеяна кормосмесь на площади 50 гектаров. Кроме того, начался посев ржи в хозяйствах Тарбагатайского и Джидинского районов.



Большинство хозяйств приступят к массовому севу ранних зерновых культур с 29-30 апреля, а также на майские праздники.



«В республике действует штаб для координации и оперативного решения вопросов, связанных с сезонными полевыми работами. За каждым районом закреплены ответственные специалисты. Практически все хозяйства обеспечены семенами в полном объеме, проблем с горюче-смазочными материалами, запасными частями и расходными материалами нет, - рассказал министр сельского хозяйства Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.



Отметим, основной поставщик ГСМ компания «Бурятнефтепродукт» начала отпуск летнего дизельного топлива. Цена составляет 50 600 руб за тонну, заключены договоры поставки с такими крупными сельхозпроизводителями как ООО «Гарантия-2» (Прибайкальский район), ООО «Куйтунское», ООО «Куналей Агро» (Тарбагатайский район), СПК «Победа» (Бичурский район), СПК «Хуторхой» (Курумканский район).



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz



