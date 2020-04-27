Бурятия в топе самых обеспокоенных коронавирусом регионов

Возглавили рейтинг забайкальцы





Бурятия вошла в десятку регионов, жители которых больше всего обеспокоены ситуацией из-за коронавируса. Согласно опросу пандемией озабочены 11,5% жители нашей республики



Опрос проводился специалистами страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», в нём приняли участие 1,5 тысячи жителей всех федеральных округов, из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин. Респондентам предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти.

Самым обеспокоенным регионом оказался Забайкальский край - около 33% забайкальцев оценили свою обеспокоенность на высший балл. Вторую строчку в списке заняла Псковская область, где максимально волнуются за ситуацию 19,6% населения. Бурятия, где высший бал поставили только 11,5% жителей, заняла шестое место. Интересно, что соседняя Иркутская область наоборот стала третьей в списке «самых бесстрашных регионов». Там не обеспокоены ситуацией 22,7% жителей.

В целом по стране пандемией и её последствиями в той или иной степени оказались обеспокоены 85,5% опрошенных, тогда как 14,5% заявили, что они вообще не испытывают страха. Наибольшая доля россиян — 24,5% оценила степень своей обеспокоенности на пять баллов. Совокупная доля оценивших свой страх выше среднего уровня — от шести до десяти баллов — составила 40,6%. Максимально обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальневосточного федерального округа, где на десять баллов свой страх оценили 11,9% опрошенных





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